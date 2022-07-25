25 Июля 2022 04:06

Молния попала в пастуха в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Врачи оценивают его состояние как стабильное, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Mgorod.kz.

«Случай произошел 24 июля около 8:00. В городе Эмба Мугалжарского района в мужчину попала молния. В этот момент 41-летний гражданин пас скот. Пострадавшего доставили в районную больницу», - сообщили в пресс-службе ДЧС Актюбинской области.

В управлении здравоохранения Актюбинской области проинформировали, что у мужчины установили электрический ожог правой руки, грудной клетки, брюшной стенки и правой ноги. Обожжено 15% тела. Состояние пострадавшего стабильное, средней степени тяжести.

Ранее сообщалось, что в мае этого года в селе Белогорка молния попала в 15-летнего подростка и 27-летнего мужчину. Ребенок скончался на месте, мужчину госпитализировали.





Фото: сomandir.com