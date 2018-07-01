Молния попала в летевший в Петербург самолет Air Moldova

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Авиакомпания Air Moldova вынуждена была отменить в субботу рейс из Кишинева в Санкт-Петербург после того, как в ее самолет Embraer E-190 с 113 пассажирами на борту ударила молния.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе компании, инцидент произошел через 10 минут после вылета лайнера из молдавской столицы над территорией Одесской области Украины.

Самолет, находившийся на высоте 4 тысячи метров, снизился и, сделав несколько кругов для выработки топлива, приземлился в аэропорту Кишинева.

«По предварительным данным, молния не причинила вреда самолету. Никто не пострадал, пассажиры отделались легким испугом. Однако было принято решение отправить их другими рейсами, а лайнер подвергнуть дополнительной технической проверке», - уточнили в пресс-службе.