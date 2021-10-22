Молдова вводит режим ЧП из-за энергетического кризиса

КИШИНЭУ. КАЗИНФОРМ - Кабинет министров на сегодняшнем заседании предложил парламенту объявить чрезвычайное положение на всей территории Республики Молдова сроком на 30 дней в связи с кризисом в энергетическом секторе страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МОЛДПРЕС.

Правительство Республики Молдова представит на рассмотрение Законодательного собрания проект постановления об объявлении чрезвычайного положения.

Члены Исполнительной власти одобрили решение после принятия к сведению отчета Комиссии по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова о необходимости объявления чрезвычайного положения в результате кризиса в энергетическом секторе страны.

Решение вступает в силу с даты опубликования в Официальном вестнике Республики Молдова.