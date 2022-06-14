14 Июня 2022 14:54

Молдова может получить статус кандидата в ЕС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Республика Молдова 24 июня получит официальный ответ от Европейского союза на поданное Кишиневом заявление о получении статуса кандидата на вступление в ЕС, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Noi.md.

Вице-премьер Нику Попеску сообщил, что после изучения анкет, заполненных Республикой Молдова, Европейский союз выступит с рекомендациями по вопросам демократизации и модернизации страны.

Вице-премьер признал, что у страны самые большие отставания имеются в борьбе с коррупцией и реформе судебной системы, но выразил надежду, что Европейский союз предложит четкую перспективу вступления.

17 июня Европейская комиссия обнародует свои рекомендации и видение того, как будут развиваться отношения с Республикой Молдова, страны-члены ЕС обсудят эти рекомендации в течение нескольких дней, и 24 июня они выступят с рекомендацией от имени всего Европейского союза.