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Молдова и Грузия на пути в Евросоюз

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
4 Марта 2022, 09:07
Молдова и Грузия на пути в Евросоюз

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Власти Молдовы направят заявку на вступление в Евросоюз, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Об этом сообщила президент республики Майя Санду. По ее словам, это фундаментальная цель страны и выбор граждан, которые видят свое будущее в составе ЕС. Накануне министр иностранных дел и европейской интеграции Николай Попеску заявил, что руководство страны не рассматривает вопрос вхождения в НАТО. Молдова подписала соглашение об ассоциации с ЕС в 2014 году, взяв на себя ряд обязательств.

Заявку о предоставлении стране статуса кандидата на вступление в Евросоюз подписал и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Он заявил, что это станет еще одной важной вехой на пути европейской интеграции Грузии. Глава правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе отметил, что республика планировала подать заявку в 2024 году, но было принято решение незамедлительно обратиться к Евросоюзу. Решение властей поддержали представители оппозиционных партий. Они предлагают создать совместную рабочую группу для более эффективного ведения переговоров с европейскими партнерами.

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