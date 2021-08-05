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Молдир Жанбырбай свела вничью бой на Олимпиаде-2020
5 Августа 2021 15:33
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ТОКИО. КАЗИНФОРМ – Казахстанская каратистка Молдир Жанбырбай, выступающая в весовой категории до 55 килограммов, провела свой третий поединок отборочного раунда Олимпийских игр-2020 в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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Соперницей казахстанки стала Анжелика Терлюга из Украины. Противостояние завершилось ничьей со счетом 4:4.
Напомним, что в предыдущих боях Молдир победила египтянку Радву Сайед — 7:2, после чего уступила Беттине Планк из Австрии — 3:4.
В следующем бою она встретится с японской каратисткой Михо Мияхарой. Для выхода в полуфинал необходимо занять первое, либо второе место в своей группе после четырех схваток.
Фото: пресс-служба НОК Казахстана, Владислав Семенов
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