Молдир Жанбырбай свела вничью бой на Олимпиаде-2020

ТОКИО. КАЗИНФОРМ – Казахстанская каратистка Молдир Жанбырбай, выступающая в весовой категории до 55 килограммов, провела свой третий поединок отборочного раунда Олимпийских игр-2020 в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Соперницей казахстанки стала Анжелика Терлюга из Украины. Противостояние завершилось ничьей со счетом 4:4.

Напомним, что в предыдущих боях Молдир победила египтянку Радву Сайед — 7:2, после чего уступила Беттине Планк из Австрии — 3:4.

В следующем бою она встретится с японской каратисткой Михо Мияхарой. Для выхода в полуфинал необходимо занять первое, либо второе место в своей группе после четырех схваток.

Фото: пресс-служба НОК Казахстана, Владислав Семенов