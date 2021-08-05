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Молдир Жанбырбай не вышла в полуфинал Олимпиады-2020
5 Августа 2021 16:11
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ТОКИО. КАЗИНФОРМ – Казахстанская каратистка Молдир Жанбырбай завершила выступление на Олимпийских играх-2020 в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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В своем заключительном бою группового этапа Молдир проиграла японке Михо Мияхаре (2:11) и не смогла войти в число двух лучших спортсменок своего пула, набрав после четырех поединков три очка (два — за победу и одно — за ничью).
Напомним, что в предыдущих боях Молдир победила египтянку Радву Сайед — 7:2, после чего уступила Беттине Планк из Австрии — 3:4 и закончила вничью противостояние с украинкой Анжеликой Терлюгой — 4:4.
Фото: Reuters / Annegret Hilse
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