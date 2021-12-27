Мокрый снег выпал в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы выпал мокрый снег, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в управлении жилищной политики города, 27 декабря в 02.00 с нижних районов города Алматы началось выпадение мокрого снега. По состоянию на 07.00 выпало до 5 сантиметров снега.

С начала снегопада дороги посыпают противогололедными материалами. Использовано 1300 тонн противогололедных материалов.

Организована очистка тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, мест общего пользования.

Вышла 501 единица техники, в том числе 195 пескоразбрасывателей и 338 дорожных рабочих.

С утра запланирован выход 526 единиц спецтехники, 174 пескоразбрасывателей и 1340 дорожных рабочих.

В районных акиматах и акимате города организовано круглосуточное дежурство для контроля за уборкой снега.

По прогнозу «Казгидромета», выпадение смешанных осадков завершится после обеда.

Температура воздуха сегодня днем 0, -2 градуса с дальнейшим понижением во второй половине дня.