Мокрый снег в Алматы: в предгорных районах выпало до 12 см осадков

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 7 февраля с 2.00 в городе Алматы началось выпадение мокрого снега. По состоянию на 7.00 в городе выпало 3-5 см снега, в предгорных и горных районах - 10-12 см, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление жилищной политики города.

В целях предупреждения гололедных явлений с начала снегопада производится посыпка дорог противогололедными материалами. Использовано 611 тонн.

Организованы работы по очистке тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, мест общего пользования.

Выход техники составляет 548 единиц, в том числе 202 пескоразбрасывателя и 361 дорожный рабочий. С утра запущены 611 единиц спецтехники, 205 пескоразбрасывателей и 1665 дорожных рабочих.

В районных акиматах и подрядных организациях организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ по уборке снега.

По прогнозу Казгидромета, выпадение смешанных осадков ожидается с перерывами и завершится во второй половине дня. Температура воздуха сегодня днем 0, +2 градуса, туман, гололед.