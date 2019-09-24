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Мокрый снег ожидается в Северном Казахстане

24 Сентября 2019 15:24
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Мокрый снег ожидается в Северном Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили в Северо-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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Ночью 25 сентября в Северо-Казахстанской области местами ожидаются осадки (дождь, мокрый снег). Ночью 25-26 сентября местами ожидаются заморозки 1-3 градуса, туман. 25 сентября ветер юго-западный, западный, ночью местами порывы 15-20 м/с, днем 15-20, местами порывы 25 м/с. Днем 26 сентября ветер, местами порывы 15-20 м/с.

В Петропавловске ночью 25-26 сентября ожидаются на поверхности почвы заморозки 1-3 градуса. Днем 25-26 сентября ветер юго-западный, западный 15-20 м/с.

Вероятность шторма 90-95%.


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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Казгидромет, Погода,
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