Мокрый снег ожидается в Северном Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили в Северо-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Ночью 25 сентября в Северо-Казахстанской области местами ожидаются осадки (дождь, мокрый снег). Ночью 25-26 сентября местами ожидаются заморозки 1-3 градуса, туман. 25 сентября ветер юго-западный, западный, ночью местами порывы 15-20 м/с, днем 15-20, местами порывы 25 м/с. Днем 26 сентября ветер, местами порывы 15-20 м/с.

В Петропавловске ночью 25-26 сентября ожидаются на поверхности почвы заморозки 1-3 градуса. Днем 25-26 сентября ветер юго-западный, западный 15-20 м/с.

Вероятность шторма 90-95%.