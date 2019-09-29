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Мокрый снег идет в Акмолинской области
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В центральной и северной частях Акмолинской области идет дождь со снегом, передает корреспондент МИА «Казинформ».
С утра 29 сентября в Кокшетау идет мокрый снег.
Как уточнили в филиале РГП «Казгидромет» по Акмолинской области, такие осадки в виде дождя со снегом выпадают в центральной и северной части региона: в Кокшетау, Зеренде, Щучинске и Бурабае, Балкашино, Степногорске, Акколе.
«Температура воздуха на данный момент по области от 0 до 5 тепла. В ближайшие дни к нам заходит антициклон, центр которого сейчас располагается в центрально-черноземной части России. Поэтому в ближайшие 4 дня погода будет без осадков и ветра, дневная и ночная температуры начнут постепенно повышаться», - поделилась с Казинформом синоптик филиала РГП «Казгидромет» по Акмолинской области Лариса Гончарова.
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