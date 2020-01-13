МОК запустил новую программу для спортсменов на юношеских Олимпийских играх

ЛОЗАННА. КАЗИНФОРМ - Спортсмены прибывшие на III зимние юношеские Олимпийские игры (YOG) не только выступят на соревнованиях, но и проведут ряд образовательных мероприятий в олимпийских деревнях в Лозанне и Санкт-Морице под руководством Международного олимпийского комитета, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального олимпийского комитета РК.

Мероприятия проводятся в Зоне ознакомления AThlete365. Цель программы предотвращение манипулирования соревнованиями, к примеру, спортсмены могут сыграть в популярную игру «Поделиться/не поделиться», связанную с внутренней информацией, а также с тем, что спортсмены должны или не должны размещать в социальных сетях.

К сотрудникам МОК и волонтерам, руководившим этими мероприятиями, присоединился ряд постоянных послов-спортсменов, включая Якоба Шпика, словенского горнолыжника, который ушел из спорта в прошлом году в связи с травмой в возрасте 25 лет.

«Возможно, эта группа еще слишком юна, чтобы понять, в чем смысл манипулирования спортсменами, но в последующие годы она станет основной группой, которая будет участвовать в соревнованиях, и они будут сталкиваться с попытками манипулирования соревнованиями», - заявил он.

«Поэтому я считаю, что это хорошая идея начать обучать их, когда они молоды, чтобы они знали о проблеме в спорте и знали, как они должны на них реагировать».

Спортсмены могут также узнать о поддержке, которая предоставляется им через МОК для дальнейшего развития их спортивной и неспортивной карьеры.