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вчера 22:40
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вчера 20:03
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МОК запустил новую программу для спортсменов на юношеских Олимпийских играх
ЛОЗАННА. КАЗИНФОРМ - Спортсмены прибывшие на III зимние юношеские Олимпийские игры (YOG) не только выступят на соревнованиях, но и проведут ряд образовательных мероприятий в олимпийских деревнях в Лозанне и Санкт-Морице под руководством Международного олимпийского комитета, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального олимпийского комитета РК.
Мероприятия проводятся в Зоне ознакомления AThlete365. Цель программы предотвращение манипулирования соревнованиями, к примеру, спортсмены могут сыграть в популярную игру «Поделиться/не поделиться», связанную с внутренней информацией, а также с тем, что спортсмены должны или не должны размещать в социальных сетях.
К сотрудникам МОК и волонтерам, руководившим этими мероприятиями, присоединился ряд постоянных послов-спортсменов, включая Якоба Шпика, словенского горнолыжника, который ушел из спорта в прошлом году в связи с травмой в возрасте 25 лет.
«Возможно, эта группа еще слишком юна, чтобы понять, в чем смысл манипулирования спортсменами, но в последующие годы она станет основной группой, которая будет участвовать в соревнованиях, и они будут сталкиваться с попытками манипулирования соревнованиями», - заявил он.
«Поэтому я считаю, что это хорошая идея начать обучать их, когда они молоды, чтобы они знали о проблеме в спорте и знали, как они должны на них реагировать».
Спортсмены могут также узнать о поддержке, которая предоставляется им через МОК для дальнейшего развития их спортивной и неспортивной карьеры.
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