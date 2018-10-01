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МОК запретил главе АИБА Гафуру Рахимову присутствовать на Олимпиаде - СМИ

5 Октября 2018 10:53 191
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МОК запретил главе АИБА Гафуру Рахимову присутствовать на Олимпиаде - СМИ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международный олимпийский комитет запретил исполняющему обязанности президента АИБА Гафуру Рахимову присутствовать на Юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на СИА «SPORTINFORM». 

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Генеральный директор МОК Кристоф де Кеппер направил письмо всем 203 национальным федерациям АИБА (скрин - ниже), в котором говорится, что Рахимов не будет аккредитован на Игры. Также в сообщении отмечается, что МОК заморозил все контакты с AИБА, кроме рабочих вопросов.

Ранее в западных СМИ отмечалось, что Международный олимпийский комитет поставил перед Международной ассоциацией бокса ультиматум, в котором подчеркивалось, что из-за нахождения Гафура Рахимова на посту руководителя АИБА бокс может быть исключен из программы Олимпиады-2020.

Рахимов находится в санкционном списке Минфина США, его подозревают в связях с организованной преступностью.

Так как Гафур Рахимов теперь является единственным кандидатом на пост президента АИБА, то на Конгрессе организации в Москве 3 ноября он должен быть официально утвержден в качестве руководителя Международной ассоциации бокса.

 

 

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Ключевые слова: Спорт,
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