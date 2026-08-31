МОК восхитился талантом Наримана Курбанова и сравнил его с b-boy

Нариман Курбанов на Олимпийских играх в Париже в 2024 году выиграл первую в истории Независимого Казахстана олимпийскую медаль в спортивной гимнастике, продолжив победные традиции этого вида, заложенные в стране в советский период.

Официальный аккаунт МОК в Instagram вспомнил тот момент триумфа, а также то, как Нариман праздновал выигрыш исторической награды на medal plaza в Париже — сцене одной из площадей, где чествовали призеров Игр.

Как оказалось, в ходе празднования Нариман Курбанов показал те же элементы, с которыми выиграл серебро на снаряде «конь», и они оказались очень похожи на те фигуры, которые показывают участники соревнований по брейкингу.

— Когда ты выиграл медаль в спортивной гимнастике, но в душе ты b-boy (участник соревнований по брейкингу — прим.Авт)», — подписали видео в аккаунте МОК.

Ранее мы рассказывали, что летом 2026 года Нариман Курбанов впервые стал папой.