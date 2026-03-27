Тренды:
    05:56, 27 Март 2026 | GMT +5

    МОК утвердил генетический критерий допуска в женский спорт

    Международный олимпийский комитет утвердил новую политику допуска к соревнованиям в женской категории, которая начнет действовать с Олимпийских игр 2028 в Лос-Анджелесе и не будет распространяться на прошедшие турниры, передает Kazinform.

    Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

    Согласно документу, участие в женских дисциплинах на соревнованиях под эгидой МОК будет ограничено спортсменками, чей биологический пол подтвержден отсутствием гена SRY — участка ДНК, расположенного на мужской Y-хромосоме и запускающего развитие организма по мужскому типу. Проверка предполагает однократный генетический скрининг с использованием образцов слюны, мазка или крови. В комитете считают этот метод точным и наиболее щадящим. Тест определяет, был ли организм спортсменки с рождения подвержен влиянию мужских половых гормонов в процессе развития — именно это МОК считает ключевым фактором для честной конкуренции в женском спорте.

    На практике новый критерий означает, что трансгендерные женщины, то есть люди, рожденные с мужской биологией, не смогут выступать в женских категориях на соревнованиях под эгидой МОК вне зависимости от гормональной терапии или смены документов.

    Спортсменки с отрицательным результатом теста допускаются к участию в женской категории пожизненно. При положительном результате участие в женских соревнованиях исключается, за редкими исключениями, связанными с отдельными формами нарушений полового развития, при которых отсутствует влияние тестостерона на спортивные показатели. При этом такие спортсменки сохраняют право выступать в мужских, смешанных или открытых категориях.

    В МОК подчеркивают, что новая политика направлена на обеспечение равных условий, безопасности и честной конкуренции. Как заявила президент комитета Кирсти Ковентри, даже минимальные преимущества могут влиять на исход соревнований, поэтому участие спортсменов с мужским биологическим развитием в женских дисциплинах рассматривается как несправедливое и в ряде видов спорта — небезопасное.

    Документ стал результатом почти двухлетней работы, включавшей консультации с учеными, врачами, юристами и представителями спортивного сообщества. В обсуждениях также участвовали более тысячи спортсменов. По итогам работы сформирован консенсус о необходимости четких научно обоснованных критериев допуска.

    Политика заменяет прежние рекомендации МОК по вопросам гендерной идентичности и участия в соревнованиях. Ее применение ограничено исключительно элитным спортом и не затрагивает массовые и любительские программы.

    Сара Болат
