МОК подвел итоги Олимпийских игр в Пекине

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине вошли в историю проведения главного спортивного события. И спортсмены и зрители побили рекорды и во время соревнований, так и вне олимпийских турниров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Спортсмены добились выдающихся результатов, побив олимпийские и мировые рекорды, подняв планку равенства и вдохновив новое поколение олимпийцев. Этот успех был проиллюстрирован тем фактом, что зимние Олимпийские игры стали самыми популярными в цифровом формате за всю историю Олимпийских игр: миллиарды просмотров на цифровых платформах, включая олимпийские объекты и объекты вещательных компаний-правообладателей.

Было предоставлено больше часов трансляций, чем на всех предыдущих зимних Олимпийских играх, включая рекордный охват через цифровые платформы. Церемония открытия Олимпийских зимних игр 2022 года в Пекине достигла наивысшего глобального охвата аудитории за всю историю церемоний открытия Олимпийских зимних игр. В Китае трансляция зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года только по телевидению охватила более 600 миллионов человек.

Ниже приведены основные факты и цифры зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

Спорт. В соревнованиях (109 медальных и 12 смешанных/открытых), длившихся 19 дней, участвовали 2 897 спортсменов в семи видах спорта (15 дисциплин).

Новые соревнования: женский монобоб; мужской и женский фристайл в биг-эйре; смешанная командная эстафета по шорт-треку; смешанная командная эстафета по прыжкам с трамплина; смешанная командная эстафета по фристайлу и смешанная командная эстафета по сноуборд-кроссу.

Результаты и рекорды. Побито 17 олимпийских рекордов и два мировых. Участвовал 91 национальный олимпийский комитет, из которых 29 НОК завоевали медали. Из один НОК Новой Зеландии завоевал свои первые золотые медали на зимних Олимпийских играх (2 золота: мужской фриски хафпайп + женский сноуборд слоупстайл).

Гендерное равенство. Самые гендерно сбалансированные зимние Олимпийские игры в истории: 45% женщин/55% мужчин. Самое большое в истории количество женских соревнований (46). Добавлены два вида женского спорта и четыре вида спорта для смешанных команд. В 53 % соревнований в Пекине-2022 года участвуют спортсменки.

Отмечается, что расписание соревнований Пекина 2022 года составлено на основе ключевых изменений, внесенных в расписание соревнований Пхенчхана 2018 года, чтобы уравнять значимость женских и мужских соревнований.

В семи дисциплинах впервые был достигнут гендерный баланс: скелетон, санный спорт (мужское и женское одиночное катание), конькобежный спорт, лыжные гонки, горные лыжи, фристайл и сноуборд достигли этого рубежа в Пекине, что в общей сложности составляет 10 (из 15) полностью гендерно сбалансированных дисциплин.

Кроме того, 45% от общего числа знаменосцев на церемонии открытия были женщины, по сравнению с 30% в Пхенчхане. У 73% НОК на церемонии открытия был женский флаг (либо одна женщина-флагоносец, либо один мужчина и одна женщина-флагоносец).

Вещание

Спортсмены вновь добились выдающихся результатов, побив олимпийские и мировые рекорды, подняв планку равенства и вдохновив новое поколение олимпийцев. Этот успех был проиллюстрирован тем, что зимние Олимпийские игры стали самыми активными в цифровом формате за всю историю Олимпийских игр.

Рекордное количество пользователей веб-страниц и приложений Олимпийских игр в рамках зимних Игр - более 64 миллионов человек во время Пекина 2022. Олимпийское приложение стало спортивным приложением №1 на территориях более 20-ти стран. 2,8 миллиарда вовлечений зафиксировано в социальных сетях Олимпийских игр во время Пекина 2022.

Рост числа подписчиков Олимпийских игр в социальных сетях на 10 миллионов человек, особенно на молодежных платформах, превысив 93 миллиона.

Инновационное сотрудничество с цифровыми платформами обеспечило огромную вовлеченность, включая 2,1 миллиарда просмотров видео с хэштегом #OlympicSpirit на TikTok во время Пекина 2022.

Отметим, что 47 миллионов виртуальных приветствий было отправлено болельщиками своим любимым командам на сайте Olympics.com.