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МОК отстранил Северную Корею от Олимпийских игр в Пекине

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
9 Сентября 2021, 08:26
МОК отстранил Северную Корею от Олимпийских игр в Пекине

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Национальный олимпийский комитет (НОК) КНДР до конца 2022 года, сообщил глава МОК Томас Бах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Сборная КНДР не выступала на Олимпиаде в Токио, которая состоялась 23 июля — 8 августа.

«Только КНДР не принимала участие в Играх. Они нарушили хартию, не выполнили своих обязанностей. Мы приняли решение, что НОК КНДР отстранен до конца 2022 года. МОК оставляет за собой право пересмотреть срок дисквалификации», — сказал Томас Бах на пресс-конференции, которая транслировалась на канале МОК в сети YouTube,

«НОК КНДР не сможет рассчитывать на поддержку или реализацию программ МОК во время отстранения. Если спортсмены из КНДР отберутся на Олимпийские игры в Пекине по итогам квалификационных соревнований, исполком МОК со временем примет соответствующее решение относительно этих атлетов», — добавил он.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

Напомним, что на зимней Олимпиаде в Китае выступит и сборная Казахстана.


Спорт   Олимпиада   Китай   Корея  
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