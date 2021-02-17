МОК отменил мировой отборочный турнир по боксу на Олимпийские игры

ЛОЗАННА. КАЗИНФОРМ - Рабочая группа Международного Олимпийского комитета по боксу приняла решение официально отменить мировой отборочный турнир по боксу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Соответствующее уведомление получили все Национальные Олимпийские комитеты. «Мы выдерживали важность соблюдения минимального 30-дневного периода между последовательными мероприятиями - континентальными отборами и финальным мировым. Особенно с учетом текущей ситуацией. Нам было необходимо обеспечить справедливые и безопасные условия для боксеров всех регионов, включая возможность восстановиться и подготовиться ко всем событиям. Также мы взяли во внимание, что ситуация во многих странах меняется, исходя из условий развития пандемии. Этим обусловлено наше решение»,- говорится в сообщении.

Таким образом, мировая квалификация в Париже в июне 2021 года не состоится. 53 лицензии (32 у мужчин и 21 у женщин), которые планировалось распределить на финальной квалификации, будут отданы поровну между четырьмя регионами (Африка, Америка, Азия/Океания и Европа) и всеми олимпийскими весовыми категориями.

Следуя основополагающему принципу универсальности, одна номинальная квота (именная) будет выделена спортсмену с лучшим рейтингом, еще не прошедшим квалификацию, в каждом регионе и в каждом дивизионе в соответствии с рейтингом. В расчет берутся результаты каждого континентального отбора и не только. (Новая схема перераспределения основана на международных спортивных результатах, зарегистрированных за последние четыре года (2017-2021), включая, но не ограничиваясь, олимпийскими квалификационными соревнованиями).

На сегодняшний момент континентальная квалификация прошла в Азии/Океании, Африке. В Америке она намечена на 10-16 мая, а в Европе - в июне. Точная дата станет известна в ближайшее время.

В активе женской команды Казахстана на данный момент одна единственная лицензия, которую в Аммане завоевала Надежда Рябец (до 75 килограммов). В остальных категориях наши спортсменки в рейтинге расположены ниже пропускных позиций. Но окончательный список обладателей квот станет известен после всех региональных отборов (Африка, Америка, Азия/Океания и Европа).

У мужчин в активе полный набор лицензий: Сакен Бибосынов (до 52 килограммов), Серик Темиржанов (до 57 килограммов), Закир Сафиуллин (до 63 килограммов), Абылайхан Жусупов (до 69 килограммов), Абильхан Аманкул (до 75 килограммов), Бекзад Нурдаулетов (до 81 килограмма), Василий Левит (до 91 килограмма), Камшыбек Кункабаев (свыше 91 килограмма).