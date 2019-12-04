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МОК объявил о долгосрочном хранении проб, взятых перед Олимпийскими играми

4 Декабря 2019 21:46
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МОК объявил о долгосрочном хранении проб, взятых перед Олимпийскими играми

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вслед за заявлением президента МОК, сделанным на пятой Всемирной конференции по допингу в спорте, состоявшейся недавно в Польше, Исполнительный совет МОК утвердил сегодня бюджет в размере до 5 млн долларов США, который будет выделен в рамках программы долгосрочного хранения под руководством международного агентства тестирования (ITA). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

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Программа будет охватывать долгосрочное хранение проб, взятых международными федерациями (МФ) и национальными антидопинговыми организациями (НАДО) на срок до 10 лет до Олимпийских игр в Токио-2020 гг. Потенциально в рамках этой программы можно было бы взять 22 000 образцов.

Эта мера повторяет предложение Исполнительного совета МОК, вынесенное в октябре 2019 г., рассмотреть вопрос о долгосрочном хранении проб для тестирования перед Играми и является частью обязательства МОК в размере 10 млн долл. в поддержку плана действий из четырех пунктов, направленного на усиление борьбы с допингом.

Эта инициатива дополнит программу предигрового тестирования Токио-2020, которая будет координироваться ITA при поддержке ключевых заинтересованных сторон, таких как ВАДА, МФ и НАДО.

Благодаря достижениям в области научных аналитических методов в годы, следующие за Олимпийскими играми, инициатива является ценным шагом в направлении значительного увеличения доли проб, отобранных в рамках предигровой программы тестирования, которые хранятся на длительное хранение с использованием интеллектуального подхода, основанного на характеристиках соответствующего вида спорта и мероприятия, национальности и отдельных спортсменов.

Повторный анализ этих проб может также оказаться полезным в случаях перераспределения медалей для олимпийских соревнований в результате нарушения антидопингового правила (ADRV), что позволит получить дополнительное подтверждение до принятия решения о перераспределении.

Всемирный антидопинговый кодекс позволяет проводить повторный анализ проб в течение 10 лет с даты взятия пробы. МОК осуществляет комплексную программу повторного анализа проб, отобранных на последних Олимпийских играх. Эти инвестиции приобретают все большее значение в качестве сдерживающего фактора, поскольку со временем разрабатываются методологии анализа, позволяющие шире выявлять запрещенные субстанции или методы в повторно анализируемых пробах.

С 2018 г. повторный анализ проводился также независимо от МОК ITA, которая в настоящее время работает с 41 МФ.

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Ключевые слова: Спорт,
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