МОК объявил о долгосрочном хранении проб, взятых перед Олимпийскими играми

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вслед за заявлением президента МОК, сделанным на пятой Всемирной конференции по допингу в спорте, состоявшейся недавно в Польше, Исполнительный совет МОК утвердил сегодня бюджет в размере до 5 млн долларов США, который будет выделен в рамках программы долгосрочного хранения под руководством международного агентства тестирования (ITA). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Программа будет охватывать долгосрочное хранение проб, взятых международными федерациями (МФ) и национальными антидопинговыми организациями (НАДО) на срок до 10 лет до Олимпийских игр в Токио-2020 гг. Потенциально в рамках этой программы можно было бы взять 22 000 образцов.

Эта мера повторяет предложение Исполнительного совета МОК, вынесенное в октябре 2019 г., рассмотреть вопрос о долгосрочном хранении проб для тестирования перед Играми и является частью обязательства МОК в размере 10 млн долл. в поддержку плана действий из четырех пунктов, направленного на усиление борьбы с допингом.

Эта инициатива дополнит программу предигрового тестирования Токио-2020, которая будет координироваться ITA при поддержке ключевых заинтересованных сторон, таких как ВАДА, МФ и НАДО.

Благодаря достижениям в области научных аналитических методов в годы, следующие за Олимпийскими играми, инициатива является ценным шагом в направлении значительного увеличения доли проб, отобранных в рамках предигровой программы тестирования, которые хранятся на длительное хранение с использованием интеллектуального подхода, основанного на характеристиках соответствующего вида спорта и мероприятия, национальности и отдельных спортсменов.

Повторный анализ этих проб может также оказаться полезным в случаях перераспределения медалей для олимпийских соревнований в результате нарушения антидопингового правила (ADRV), что позволит получить дополнительное подтверждение до принятия решения о перераспределении.

Всемирный антидопинговый кодекс позволяет проводить повторный анализ проб в течение 10 лет с даты взятия пробы. МОК осуществляет комплексную программу повторного анализа проб, отобранных на последних Олимпийских играх. Эти инвестиции приобретают все большее значение в качестве сдерживающего фактора, поскольку со временем разрабатываются методологии анализа, позволяющие шире выявлять запрещенные субстанции или методы в повторно анализируемых пробах.

С 2018 г. повторный анализ проводился также независимо от МОК ITA, которая в настоящее время работает с 41 МФ.