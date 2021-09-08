«Мои ребята побывали на пяти Олимпиадах»: Петр Пастушенко о перспективах развития конькобежного спорта

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Учился у лучших, тренировал лучших. Именно так можно сказать о профессиональном пути человека, кто стоял практически у истоков становления конькобежного спорта в Костанайской области. О том, какой путь пройден, об именитых воспитанниках и важности развития зимних видов спорта в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал заслуженный тренер Республики Казахстан по конькобежному спорту, старший тренер детско-юношеской спортивной школы № 3 города Костанай Петр Петрович Пастушенко.

Стоит отметить, что Петр Петрович – человек старой закалки. И для него интервью «по телефону» - недопустимо. После звонка он сразу откликнулся и пригласил прямо на тренировочный процесс своих воспитанников – на «Технодом Арена».

Сегодня здесь стоит современное оснащенное двухэтажное здание и огромный каток. Но буквально несколько лет назад здесь был пустой овраг. Петр Петрович отмечает, что сейчас для тех, кто хочет заниматься спортом, создаются все условия. А в те времена, когда он сам только пришел в зимний спорт – об этом спортсмены могли только мечтать.

- Петр Петрович, расскажите, с чего начинался ваш путь?

- История становления конькобежного спорта в области началась с Петра Дармаева. Именно у него я и тренировался. Был в сборной СССР. Позже на некоторое время ушел из спорта и работал. Потом меня вновь нашёл Пётр Шарапович. Говорит: «Коньки жалко, разваливаются. Пошли работать». Так я и пошел работать тренером. Чем и занимаюсь вот уже более 40 лет.

Первые два набора мы вырастили неплохих спортсменов. Многие стали мастерами спорта. С третьего набора у нас уже пошли спортсмены именитые. К примеру, Денис Кузин.

Кузина на коньки привела ведь бабушка. Помню его таким парнем рыженьким. Раза три хотел бросить, представляете. Однажды нет его, звоню бабушке. А та говорит: «Так он на тренировках». А его нет. Потом еду к нему, поговорить. И вскоре парень вновь в строю. Со временем Денис прикипел к конькам, к спорту. Потом стал чемпионом Азиатских игр на дистанции 1500 метров с рекордом Азии, далее - чемпионом мира. Уже бежал на трёх Олимпиадах. Сейчас готовится к четвёртой в Пекине в 2022 году.

Также могу отметить своего воспитанника Клинко Сашу, тоже готовится к Олимпиаде. Жигин Саша воспитанник был, тоже три Олимпиады отбегал.

Вообще, мои ребята побывали уже на пяти Олимпиадах, то есть уже более 20 лет они бегают по Олимпиадам.

- Вы занимаетесь тренерством вот уже более 40 лет. Работали и в советское время, и сейчас еще тренируете ребят. Есть какая-то разница в детях тех времен и подрастающем поколении спортсменов?

- Раньше все же дети были в плане здоровья крепче. Постоянно на свежем воздухе, играли на улице, общались. Сейчас у всех на уме телефон, интернет, компьютер. Я считаю, что здоровый человек нужен стране. Нужно прививать детям любовь к спорту, к физическому развитию с детства. И эту проблему нужно решать на местах.

- Сейчас ребята на что делают акцент? Как проходят их тренировки?

- На стадионе тренируются конькобежцы. И утром, и вечером. Есть тренировочный цикл у нас - 21 день работы, потом недельный спад - переходим на одну тренировку. После сезона детям даем отдых 10 дней, то есть в эти дни они полностью отдыхают от спорта. Больше- 10 дней уже нельзя. Потому что дети расслабятся, и их потом не соберёшь (прим.автора - смеется).

Хочется также отметить, что сборы всегда идут на пользу. Там же некогда сидеть в интернете, копаться в гаджетах. Там постоянно тренировки, занятия, полный темп работы. И сразу видно мне как тренеру, что дети так крепнут и в физическом плане, и в духовном. Они уже смотрят по сторонам, обращают внимание на сильные стороны и ошибки соперников, делают выводы для себя. Это ведь все на пользу, в общую копилку спортивного опыта, как говорится.

В спорте важна дисциплина. И неважно, профессиональный или любительский. Однажды придя в него, многие переводят спорт в образ жизни. И это важно прививать с детства.

- С какого возраста дети тренируются у вас?

- У нас тренируются начиная с 6 до 32 лет. Если родитель заинтересован в будущем ребёнке, то обычно уже с 5-6 лет приводят на тренировки. Именно из таких ребят потом получаются хорошие спортсмены. Девочек можно брать и с 12-13 лет. Им в армию не нужно идти. А вот ребят уже стараемся не брать в таком возрасте. Опоздал.

- Немного о самом процессе подготовки, тренировок расскажите пожалуйста.

- Когда совсем маленькие дети в группах - они только втягиваются. Мы в общем развиваем их. Проводим эстафеты, подвижные игры, технические управления вводим. Акцент - на укрепление голеностопа. Это важно.

Все это нужно в игровой форме проводить, чтобы маленькому ребёнку было интересно, и чтобы он уже на начальном этапе не потерял интерес к спорту. Старшие же ребята заняты непосредственно процессом работы над техникой.

Уже на второй год ребята втягиваются в процесс и могут участвовать в соревнованиях. Тогда уже идут нагрузки посерьёзнее.

Зимой воспитанники тренируются на коньках на залитом льду, как и положено, летом же – это - велотренировки по программе и вечерние - программа на роликах.

Что даёт тренировка на велосипедах для конькобежца?

- Сила толчка важна. И ее мы развиваем через велотренировки. Мы заказали специальные велосипеды с оборудованными педалями, которые передают всю информацию о состоянии спортсмена. Вот два таких мы заказали для наших спортсменов. По этим данным составляются программы тренировок - где спортсменам стоит поднажать, а что идёт в норме.

- Повлиял ли карантин на тренировки ваших воспитанников?

- Сейчас у наших ребят, кто в сборной, есть возможность тренироваться на сборах за границей. У нас с этим карантином невозможно тренировать ребят- то откроют, то закроют. А вот на сборах есть возможность не терять форму. Тем более, все спортсмены и тренеры вакцинированы.

- Как вы считаете, может ли современный ребёнок заниматься в двух разных секциях?

- Приходит ребёнок и говорит- «А я хожу и туда, и сюда!». Тут мы против такого. Важно выбрать одно направление. Потому что на одной секции свои нагрузки, на другой - другие. Это ведь все нагрузка на сердце, перенапряжение у ребёнка будет. Поэтому важно выбрать одно направление, которое нравится, и уже идти по этому пути. Заниматься надо одним видом спорта. У наших ребят и так широкий комплекс тренировок - это и вело, ролики, штанга, легкая атлетика, подвижные игры, гимнастика.

- Со скольки лет родителям ребёнка стоит акцентировать внимание ребенка на спорт?

- Ребёнку важно самому выбрать то, что нравится. Должен созреть. Заставлять ни в коем случае нельзя. Обычно это возраст 5-6 лет, когда ребёнок ещё эластичный, как пластилин.

- Ваше мнение по развитию в Казахстане детского и юношеского спорта? На уровне ли он? Или чего-то не хватает?

- У нас всего хватает. Самое важное - инвентарь для спортсменов должен быть лучший. Это в корне влияет на будущее физическое развитие и подготовку ребят. Благо, сейчас в регионах местные власти всячески поддерживают спорт, идут на встречу. Если продолжать в таком же темпе, мы может поднатаскать детей и вырастить ещё большее количество чемпионов.

В целом же хотелось бы отметить тот акт, что сейчас спорту уделяется хорошее внимание. И важно, что акцент сделан на развитии спорта именно с ранних лет. Думаю, при таком темпе работы, при наших общих усилиях – тренеров и воспитанников - мы воспитаем еще не одно поколение сильных спортсменов, которые прославят свою страну.

- Благодарим за беседу!