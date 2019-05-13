Мои дети выехали на отдых, а оказались в Сирии - откровения казахстанки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - У казахстанки в Сирии погиб сын, но недавно вернулись на родину сноха и четверо внуков. Она рассказала, как ее дети оказались в «горячей точке», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мои дети выехали на отдых в Турцию в 2015 году, и через месяц мы были ошарашены этой новостью. Моя семья, мои дети - светские люди. До того, как сын обратился ислам, у нас не было даже разговоров на эту тему. За короткий срок он изменился, я часто слышу слово «зомбировали», хотя не понимаю, как это можно сделать. У него высшее образование, красные дипломы, золотой ребенок, и я никогда бы не подумала, что он перешагнет через родителей», - сказала спикер на пресс-конференции в МИД РК.

Она назвала этот случай уроком для тех, кто когда-нибудь решится, не поговорив с родителями, открыто уехать.



«Возвращение моей невестки и моих внуков - это настоящее чудо и большая работа, которую проделало наше государство. Когда мы обратились с письмом к Н.Назарбаеву и просили дать шанс нашим детям, нам не отказали. За то, что сделано, мы благодарны и безумно счастливы, что наши дети вернулись. Осознали не на 100%, им еще предстоит большая работа», - поблагодарила женщина.



«Каждый в этой жизни может ошибиться, тем более они молоды, редко, когда дают шанс исправить ситуацию, важно дать шанс на исправление. Моя сноха в 2017 году обратилась и просила о возвращении на родину. Много людей отозвались на нашу беду, кому-то кажется, что они прилетели и их привезли, но там очень опасно, там война», - добавила она.



Напомним, Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить эвакуацию казахстанских граждан из Сирии. В результате, 7 и 9 мая из Сирии эвакуирован 231 казахстанский гражданин, в том числе 156 детей, в основном дошкольного возраста, из них 18 сирот.

Масштабная гуманитарная акция стала продолжением операции «Жусан», которая была успешно проведена по указанию Первого Президента - Елбасы Нурсултана Назарбаева в январе текущего года. В отношении всех прибывших граждан госорганами и неправительственными организациями проведены мероприятия по реабилитации. Оказана медицинская, психологическая и социальная помощь.

20 из 231 подозреваются в терроризме и будут наказаны, в случае наличия доказательств их вины.