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Мои дети и внуки получили все обязательные прививки – Айжан Есмагамбетова

8 Июня 2020 19:38
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Мои дети и внуки получили все обязательные прививки – Айжан Есмагамбетова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова рассказала о прививках своих детей и внуков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У меня двое детей, они привиты еще в советское время. Привиты по календарю, как это положено. Тогда перед нами не стоял вопрос, вакцинировать или нет. У нас даже мыслей не было, что нельзя вакцинировать», - сказала Айжан Есмагамбетова во время онлайн брифинга.

По ее словам, благодаря этому дети не болели.

«Что касается моих внучек. Одной два года, другой - год. Это то время, когда они должны получить все свои 11 обязательных детских прививок. Они обе получили весь комплекс в поликлиниках по месту прикрепления. Отвечая на возможные вопросы, что, возможно, я вакцинирую своих где-то там, лучшими вакцинами, но нет. В поликлиниках по месту жительства», - добавила она.

Напомним, А. Есмагамбетова прокомментировала петицию против обязательной вакцинации в соцсетях, подчеркнув, что даже обязательная вакцинация не является принудительной.


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Ключевые слова: Минздрав РК, Здравоохранение,
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Азамат Сыздыкбаев

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