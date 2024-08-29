Могут ли безработные казахстанцы получать больше, чем официально трудоустроенные

Вице-министр труда и социальной защиты населения РК Олжас Анафин, выступая на брифинге Службы центральных коммуникаций, столкнулся с интересным вопросом. У него спросили — могут ли безработные казахстанцы получать социальную помощь от государства в объеме большем, чем при официальном трудоустройстве, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам Анафина, казахстанцы действительно могут получить деньги от государства, если потеряли работу. Однако для этого необходимо несколько условий, среди которых — последние два года отчислять средства в систему социального страхования.

Сама выплата назначается в размере от 45% от среднемесячного дохода за последние 24 месяца и на срок от одного до шести месяцев в зависимости от стажа участия. За семь месяцев текущего года, выплаты получили порядка 200 тысяч человек. Средний размер — 78 тысяч тенге, — заявил он.

Отметим, что хоть вице-министр не дал четкого и однозначного ответа на поставленный вопрос, — сделать подсчеты не трудно. Средние выплаты по потере работы не превышают сумму минимальной заработной платы в Казахстане — 85 тысяч тенге. При этом срок выдачи этих средств ограничен максимумом в шесть месяцев. Это значит, что в среднем безработные казахстанцы не «зарабатывают» на соцпомощи больше, чем на официальной работе.

Подробнее о том, как и по каким категориям ГФСС рассчитывает выплаты для потерявших работу казахстанцев и на какую сумму им стоит рассчитывать, редакция узнала у заместителя директора филиала АО ГФСС по городу Астане Гульмиры Акбаевой. Во время беседы она призналась, что в столице безработные казахстанцы в среднем получают 150 тысяч тенге.