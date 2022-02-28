+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 4 °С
USD 428.32 EUR 486.96
RUB 5.65 CNY 67.71
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Могут возникнуть проблемы с наполнением Шардаринского водохранилища – Минэкологии

28 Февраля 2022 11:29
Поделиться:
Могут возникнуть проблемы с наполнением Шардаринского водохранилища – Минэкологии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Серик Кожаниязов рассказал о ситуации с обеспечением поливной водой на юге страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Подъем уровня воды в реках ЗКО и Актюбинской области прогнозирует Казгидромет
Кто загрязняет атмосферу в Атырауской области Защитную стену от ртути построят на озере Былкалдак в Павлодаре О проблемах рек региона говорили в Атырау

«Особую обеспокоенность вызывает бассейн реки Сырдарьи – по предварительным расчетам в межвегатационный период ожидается самый низкий приток Шардаринского водохранилища. Мы испытываем большие трудности с его наполнением, поэтому ограничили сброс в нижнее течение реки. С начала межвегатационного периода низовья Сырдарьи недополучили более 2 млрд кубометров воды», - сказал Серик Кожаниязов на коллегии ведомства.

По его словам, на сегодня в Шардаринском водохранилище Косарайским контррегулятором накоплено воды на 770 млн кубометров меньше, нежели в прошлом.

«Учитывая это и ожидаемую низкую приточность, наполнение водохранилища в соответствии с согласованным прогнозом НПВК становится затруднительным, вследствие чего могут возникнуть проблемы по обеспечению поливной водой фермеров Туркестанской и Кызылординской областей, а также осложнение экологической обстановки в Приаралье», - заключил вице-министр.


Подписывайтесь на наш канал:

#Минэкологии   #Вода  
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Новости по теме
Подъем уровня воды в реках ЗКО и Актюбинской области прогнозирует Казгидромет
Кто загрязняет атмосферу в Атырауской области
Защитную стену от ртути построят на озере Былкалдак в Павлодаре
О проблемах рек региона говорили в Атырау
Популярное
1 Гражданка РК рассказала о ситуации в Киеве
2 Снижение ставок утильсбора – что будет с ценами на авто в Казахстане
3 Глава государства провел телефонные переговоры с Президентом Франции
4 Волонтеры обеспечивают горячим питанием – эвакуированная из Украины казахстанка
5 Шесть фактов о банковском счете, который является «неприкосновенным» в Казахстане
6 Кадровые назначения в РК за неделю
Читайте также
С какими проблемами обратились к мажилисменам жители СКО
Новые ставки утилизационного сбора будут объявлены 23 февраля – Минэкологии РК
Гражданка РК рассказала о ситуации в Киеве
Снижение ставок утильсбора – что будет с ценами на авто в Казахстане
Глава государства провел телефонные переговоры с Президентом Франции
Волонтеры обеспечивают горячим питанием – эвакуированная из Украины казахстанка
Шесть фактов о банковском счете, который является «неприкосновенным» в Казахстане
Кадровые назначения в РК за неделю
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив