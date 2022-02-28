Могут возникнуть проблемы с наполнением Шардаринского водохранилища – Минэкологии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Серик Кожаниязов рассказал о ситуации с обеспечением поливной водой на юге страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Особую обеспокоенность вызывает бассейн реки Сырдарьи – по предварительным расчетам в межвегатационный период ожидается самый низкий приток Шардаринского водохранилища. Мы испытываем большие трудности с его наполнением, поэтому ограничили сброс в нижнее течение реки. С начала межвегатационного периода низовья Сырдарьи недополучили более 2 млрд кубометров воды», - сказал Серик Кожаниязов на коллегии ведомства.

По его словам, на сегодня в Шардаринском водохранилище Косарайским контррегулятором накоплено воды на 770 млн кубометров меньше, нежели в прошлом.

«Учитывая это и ожидаемую низкую приточность, наполнение водохранилища в соответствии с согласованным прогнозом НПВК становится затруднительным, вследствие чего могут возникнуть проблемы по обеспечению поливной водой фермеров Туркестанской и Кызылординской областей, а также осложнение экологической обстановки в Приаралье», - заключил вице-министр.