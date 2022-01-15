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Могут ли ввести локдаун из-за ухудшения эпидситуации в Казахстане

15 Января 2022 00:12
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Могут ли ввести локдаун из-за ухудшения эпидситуации в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова объяснила, в каких случаях возможно введение локдауна в регионах, находящихся в «красной» зоне, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«О введении локдауна мы сегодня не говорим, потому что у нас прописан порядок работы бизнеса, порядок действия граждан. Но нужно в первую очередь понимать, для чего, в каких случаях вводится локдаун. Локдаун вводится только тогда, когда мы видим, что система здравоохранения перегружена. Сегодня мы видим, что идет рост заболеваемости, вызванной вариантом «омикрон». Заболеваемость растет в разы и очень быстро», - пояснила Айжан Есмагамбетова.

Она отметила, что могут возникнуть риски, когда система здравоохранения испытывает определенный перегруз.

«Мы сегодня осуществляем ежедневный мониторинг заболеваемости, легальности, загруженности стационаров, загруженности ПМСП. Как только мы будем видеть, что система здравоохранения испытывает перегрузку, только в этих случаях возможно введение дополнительных ограничительных мер. Я бы не назвала это тотальным локдауном», - считает председатель комитета.

Ранее председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Айжан Есмагамбетова пояснила , почему регионы Казахстана переходят в «красную» зону по коронавирусу.



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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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