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Могут ли внедрить Ashyq в школах Казахстана

28 Июля 2021 17:51
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Могут ли внедрить Ashyq в школах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Планируется ли внедрить проект Ashyq в школах Казахстана, ответили в Минздраве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сегодня мы предполагаем, что прорабатывается вопрос о том, что дети с сентября начнут обучаться оффлайн. Конечно, количество детей, которые обучаются сегодня в школах - это достаточно большая цифра - больше 3 миллионов детей. Мы разделяем ваши опасения, что дети могут инфекцию как принести, так и унести со школы. Поэтому вопрос по обязательному включению в Ashyq школ, дошкольных организаций, вузов на сегодня рассматривается», - сказала председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Айжан Есмагамбетова, отвечая на вопросы журналистов во время брифинга в СЦК.

Вместе с тем Айжан Есмагамбетова также ответила на вопрос, планируют ли применять систему Ashyq в отношении детей.

«Сегодня в рамках Ashyq предусматриваем, что как правило дети до 12 лет мало посещают объекты без родителей. Поэтому, если у родителей безопасный статус подтвержден, то и дети вместе с ними могут проходить. Для детей старше 12 лет, которые могут посещать различные объекты без родителей, сегодня предусмотрено добровольное тестирование», - отметила председатель Комитета.

Она добавила, что некоторые объекты бизнеса сами устанавливают обязательное требование по установлению статуса в Ashyq для детей.

«Сегодня для детей до 12 лет не требуется (выявление статуса - прим.), а старше 12 лет проводится в рамках добровольности. Мы выражаем озабоченность, потому что дети сегодня болеют чаще, чем было ранее. Законом о правах детей все, что связано с детьми, проводится с обязательного разрешения родителей», - пояснила Айжан Есмагамбетова.



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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация   #Ashyq  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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