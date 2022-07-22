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Могут ли вернуть систему «Ashyq» в РК
22 Июля 2022 17:15

Могут ли вернуть систему «Ashyq» в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Минздрав обсуждает с НПП «Атамекен» внедрение дополнительных ограничений в Казахстане в связи с увеличением распространением КВИ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе брифинга в СЦК представителям Министертва здравоохранения был задан вопрос о возможном возвращении системы «Ashyq».

«Да, мы можем вновь ввести систему «Ashyq» если регион перейдет в «красную» зону. Однако какие ограничение еще дополнительно будут внедрены пока мы обсуждаем с палатой «Атамекен». Но в «желтой» зоне этого не предусмотрено», - сказала руководитель управления эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями Министерства здравоохранения РК Роза Кожапова.

Ранее сообщалось, что в Казахстане заболеваемость коронавирусом выросла в 3,2 раза. За последнюю неделю по сравнению с предыдущей заболеваемость выросла с 2 тыс. 558 до 8 тыс. 156 случаев. За последние сутки зарегистрировано 2 тыс. 490 случаев КВИ+ и 15 случаев КВИ-, из них у 80 % от последней вакцинации или ревакцинации прошло более шести месяцев. Нур-Султан с 21 июля находится в «желтой» зоне, остальные регионы – в «зеленой» зоне.


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Автор:
Корреспондент
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