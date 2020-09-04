Могут ли вернуть осенью жесткий карантин в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Могут ли вернуть жесткие ограничительные карантинные меры в Казахстане. На этот вопрос ответил официальный представитель Министерства здравоохранения РК Багдат Коджахметов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Министерство здравоохранения и Правительство сейчас ориентируются все-таки на некий негативный прогноз – он бывает долгосрочный, краткосрочный. Долгосрочный имеет очень высокую степень погрешности, поэтому Министерство здравоохранени опирается на краткосрочный недельный, 15-дневный или 10-дневные прогнозы», - сказал Багдат Коджахметов, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.
Он напомнил, что 15 августа произошло ослабление карантинных мер.
«Следующее ослабление произошло в конце августа, и многие бизнесмены и предприниматели смогли хотя бы частично вернуться к работе. Здесь я хотел бы особо отметить, что то, какие будут карантинные меры, будут ли они усиливаться или ослабляться, зависит напрямую от поведения и дисциплины нашего общества. Мы должны неукоснительно исполнять требования санитарных врачей и, в первую очередь, носить маски, соблюдать социальную дистанцию, не собираться в большом количестве в закрытых помещениях. Исключительно от того, как мы все будем дисциплинированы, зависит, будет ли ужесточение карантинных мер, или же карантин вовсе отменят», - добавил Багдат Коджахметов.
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