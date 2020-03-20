Могут ли в Нур-Султане и Алматы ввести комендантский час

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Могут ли в Нур-Султане и Алматы ввести комендантский час, рассказал директор департамента законодательства Министерства юстиции РК Олжас Данабеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Чрезвычайная ситуация является основанием для введения чрезвычайного положения. У нас согласно Закону о чрезвычайном положении есть два основания, это чрезвычайная ситуация социального характера и чрезвычайная ситуация техногенного характера», - сказал Олжас Данабеков, отвечая на вопросы в ходе брифинга в СЦК.

Он также рассказал, могут ли в городах Казахстана ввести комендантский час.

«Основания для введения комендантского часа предусмотрено Законом о чрезвычайном положении, есть конкретные основания, перечень определен в статье 16. Есть около десяти оснований», - пояснил Олжас Данабеков.

В свою очередь министр юстиции Марат Бекетаев добавил, что вопрос введения комендантского часа не обсуждается и не предполагается.