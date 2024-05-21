Могут ли в Казахстане отменить сдачу ЕНТ, ответил Саясат Нурбек

В 2025 году в Казахстане запустят пилотный проект нового формата сдачи Единого национального тестирования. Об этом сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на брифинге по итогам заседания Правительства, передает корреспондент агентства Kazinform.

Министр отметил, что сегодня во многих странах ведется активная дискуссия об отмене проведения ЕНТ.

— Показательный пример — США, где во время пандемии отменили стандартизированные тесты и вузы столкнулись с очень серьезной проблемой. Несмотря на децентрализованную систему поступления, все-таки какой-то стандарт нужен, чтобы хотя бы замер делался, сопоставлять и потом уже отбирать студентов, — сказал Саясат Нурбек.

Он сообщил, что с 2021 года Министерством был запущен большой проект при поддержке Всемирного банка по реорганизации формата ЕНТ, и самое главное — по радикальной переработке содержания тестовых вопросов.

— В позапрошлом году мы работали по двум направлениям. Первое — это подготовка тестов по принципиально новому формату, как SIT, содержательно должны были переработать все вопросы. Буквально на прошлой неделе завершился этот компонент. Подготовку теста осуществляла всемирно известная французская компания. 350 тестологов по новой модели подготовлены, — сообщил министр.

Второе направление — это работа с группой финских компаний по содержательному подходу.

— Эта группа обученных тестологов начнет готовить вопросы по новой методике, приближенной к формату SIT, это международно признанный тест. Вместе с этим, когда мы наработаем базу, нам необходимо минимально 50 тысяч вопросов разработать, чтобы мы могли пилотировать формат нового ЕНТ. Здесь я должен здесь оговориться, мы должны идти очень поступательно, аккуратно, потому что резкое изменение формата тоже приведет к большим проблемам, нужно подготовить старшеклассников к этому формату, — отметил С. Нурбек.

Глава ведомства сообщил, что с этого года Министерство начнет подготовку к большому пилотному проекту.