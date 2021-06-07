Могут ли учителя заставлять школьника участвовать в конкретной олимпиаде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр образования и науки РК Шолпан Каринова напомнила о законодательных изменениях касательно проведения школьных олимпиад, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году внесены изменения в приказ Министра образования и науки РК «Об утверждении Перечня республиканских и международных олимпиад и конкурсов научных проектов (научных соревнований) по общеобразовательным предметам, конкурсов исполнителей, конкурсов профессионального мастерства и спортивных соревнований». Изменены подходы к организации олимпиад, обеспечению объективности и прозрачности процедур проведения», - сказала Шолпан Каринова на брифинге в СЦК.

По ее словам, участие в олимпиадах и конкурсах добровольное. Каждый родитель сам определяет участвовать его ребенку или нет в платных конкурсах.

«При этом ни педагоги, ни администрации школ, ни методические службы не имеют права организовывать платные мероприятия, не имеют права принуждать участвовать платно. Если будут факты принуждения, необходимо обратиться в территориальные департаменты Комитета по обеспечению качества образования», - заключила вице-министр.