Могут ли учителя изменить оценку в системе «Кунделик», рассказала Шолпан Каринова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Могут ли учителя изменить оценку в электронной системе «Кунделик», рассказала вице-министр образования РК Шолпан Каринова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Да, мы согласны, учителя изменить оценки не смогут, потому что электронный журнал фиксирует все отметки, которые отмечает учитель в классе. Они не должны меняться», - сказала Шолпан Каринова, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

По ее словам, оценка должна выставляться в течение урока.

«Я думаю, что с этим согласятся все. В течение урока, в течение проведения суммативных оценочных работ, в течение суммативных работ четверти. Учитель их проверил, поставил сначала в рабочей тетради на самих контрольных работах и только после этого переносит в журнал. И какие-либо изменения не вносятся. Но если ошибочно вносится, то согласно, конечно, инструктивного письма эти изменения можно внести, если есть на то конкретные основания. А так, если поставил оценку и поменял ее на другую, конечно же, этого нельзя. Это и нельзя было делать при старых бумажных журналах», - добавила Шолпан Каринова.