Могут ли спортивные СМИ рекламировать букмекеров в соцсетях? Минспорта РК дало ответ

Казахстанские спортивные СМИ могут размещать рекламу букмекерских контор на своих сайтах, однако публиковать такую рекламу в социальных сетях нельзя. Об этом сообщили в Комитете по регулированию игорного бизнеса и лотереи Министерства туризма и спорта РК в ответ на запрос агентства Kazinform.

В Комитете пояснили, что Закон «О рекламе» разрешает рекламу букмекерских контор и тотализаторов в зарегистрированных средствах массовой информации, имеющих исключительно спортивную направленность. Однако это исключение не распространяется на страницы таких СМИ в социальных сетях.

В ведомстве отметили, что Instagram, TikTok, «ВКонтакте», Threads и Telegram относятся к онлайн-платформам, где пользователи размещают контент через свои аккаунты.

— Социальные сети Instagram, TikTok, «ВКонтакте», Threads и Telegram являются онлайн-платформами, так как контент и реклама размещаются пользователем посредством созданного им аккаунта. Соответственно, реклама букмекерских контор и тотализаторов в социальных сетях и мессенджерах запрещена, — говорится в ответе Комитета по регулированию игорного бизнеса и лотереи Министерства туризма и спорта РК.

Даже если спортивное СМИ вправе размещать рекламу букмекеров на своем сайте, публиковать такую рекламу в Instagram, TikTok, Telegram, Threads или «ВКонтакте» оно не может. Исключения предусмотрены только в случаях, прямо установленных законодательством. К ним относятся, например, официальные сайты лицензированных букмекеров и прямые трансляции международных спортивных соревнований на отечественных телеканалах.

Ранее Kazinform писал, что во всем мире усиливается тенденция к ограничению доступа детей и подростков к социальным сетям — от жестких возрастных лимитов в Австралии и Китае до систем родительской верификации во Франции.