Могут ли спецслужбы получать информацию из Ashyq о передвижении граждан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Есть ли возможность у спецслужб получить информацию из Ashyq о передвижении гражданина? На этот вопрос ответил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Асет Турысов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Есть ли возможность у спецслужб получить информацию из Ashyq о передвижении гражданина?» – прозвучал вопрос журналиста.

«Нет. Концепция самого проекта предусматривает, что мы не привязываемся ни к чему, не предусматривает никакого контроля. Единственное – только, когда выявляется красный или желтый статус, мы сообщаем соответственно тому или иному бизнес объекту. Такого учета или контроля нет», – пояснил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Асет Турысов.

По словам заместителя председателя Правления Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» Юлии Якупбаевой, изначально функционал подразумевал QR выхода.

«Этот QR выхода устранили. Это не функционально, не нужно, загружает и бизнес и человека. Мы вот эту кнопку убрали. Только на входе смотрят, чтобы не зашел человек инфицированный или контактный», – добавила Юлия Якупбаева.

Асет Турысов подчеркнул, что данные инфицированных и контактных уходят только санитарным врачам.

«Никуда больше. Только они получают эти данные, принимая соответствующие меры в соответствии со своими полномочиями. Все будет в соответствии законом. Мы, в первую очередь, ориентируемся на закон. Закон выше Постановления, сказано о том, что никто не может пользоваться персональными данными. Персональные данные могут предоставляться только в случае досудебного следствия, судебного решения. В соответствии с законом эта система работает. В соответствии с Постановлением с учетом полномочий Министерства здравоохранения мы передаем данные только санврачам. Все остальное регулируется законом о персональных данных», – пояснил Асет Турысов.