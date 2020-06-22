Могут ли снова выставить блокпосты в столице – комментарий Сауле Кисиковой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Могут ли снова установить блокпосты на въезде и выезде из столицы. На этот вопрос ответила руководитель управления общественного здравоохранения города Нур-Султана Сауле Кисикова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Эпидемиолигическая ситуация в городе находится на ежедневном контроле, поэтому на прошлой неделе, согласно постановлению главного санитарного врача города, было принято решение о карантине на выходные. Теперь в зависимости от ситуации этих дней принимает решение главный санитарный врач города», - сказала Сауле Кисикова на брифинге в СЦК.

Ранее она заявила, что в столице наблюдается резкое увеличение обращений в колл-центры на базе станций скорой помощи.

«Увеличилось (число обращений в колл-центры на базе станций скорой помощи – прим. авт.) в три, четыре раза. За прошедшие сутки количество обращений было 3 800, обслуживание вызовов 2 728, это тоже в 2,5 раза отмечается увеличение», - сказал Сауле Кисикова.