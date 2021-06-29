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    13:58, 29 Июнь 2021 | GMT +6

    Могут ли пройти вакцинацию в Казахстане лица без документов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Могут ли лица, не имеющие документов, пройти вакцинацию в Казахстане рассказал председатель Комитета миграционной службы МВД РК Сабыржан Сейтжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Этот вопрос касается больше Министерства здравоохранения. Но, я думаю, такие лица без гражданства, прежде всего, должны получить документы, потому что необходим ИИН. Человек, получивший вакцину, должен быть занесен в общую базу, а если у него нет документов, то он не сможет попасть в базу», - пояснил Сабыржан Сейтжанов, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане выявлено более 4,5 тысяч человек без документов (большинство в Алматинской (599), Карагандинской (541), Туркестанской (426), Акмолинской (326), Жамбылской (350) областях), из них уже документированы документом удостоверяющим личность - 3 408. В отношении 1 278 лиц процедура подтверждения гражданства завершается.


    Теги:
    МВД РК Здравоохранение Вакцинация Минздрав РК
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