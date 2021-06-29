Могут ли пройти вакцинацию в Казахстане лица без документов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Могут ли лица, не имеющие документов, пройти вакцинацию в Казахстане рассказал председатель Комитета миграционной службы МВД РК Сабыржан Сейтжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Этот вопрос касается больше Министерства здравоохранения. Но, я думаю, такие лица без гражданства, прежде всего, должны получить документы, потому что необходим ИИН. Человек, получивший вакцину, должен быть занесен в общую базу, а если у него нет документов, то он не сможет попасть в базу», - пояснил Сабыржан Сейтжанов, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

Ранее сообщалось, что в Казахстане выявлено более 4,5 тысяч человек без документов (большинство в Алматинской (599), Карагандинской (541), Туркестанской (426), Акмолинской (326), Жамбылской (350) областях), из них уже документированы документом удостоверяющим личность - 3 408. В отношении 1 278 лиц процедура подтверждения гражданства завершается.