Министр финансов РК Мади Такиев рассказал о плане «Б» по восстановлению бизнеса после паводков, передает корреспондент агентства Kazinform.

В ходе телемарафона «Біз біргеміз» глава Минфина заявил, что у Правительства есть и план «Б» по восстановлению бизнеса и экономики после паводков.

В ходе телемарафона ведущая спросила у Мади Такиева: «Вы сказали план «Б» существует. Если все-таки бизнес не встанет на ноги, не оправится за этот период — три месяца. Все-таки есть какой-то шанс, что эти преференции будут пролонгированы и кем будет приниматься это решение?»

На что глава Минфина заявил, что Правительство контролирует ситуацию.

«Сегодня Правительство в целом наблюдает ситуацию, контролируем эту ситуацию. По изменению ситуации мы можем откорректировать свои планы, поэтому посмотрим в дальнейшем через три месяца», — сказал Мади Такиев.

Ранее сообщалось, что казахстанские банки второго уровня готовы предоставить отсрочки по кредитам для граждан, пострадавших от паводков.

В Ассоциации финансистов Казахстана сообщили, что банки подтвердили готовность предоставить отсрочки с 1 апреля по 30 июня 2024 года в погашении займов физическим и юридическим лицам, отнесенным к категории пострадавших от паводков. Соответствующие списки формируются акиматами. Тем, кто в них войдет, не будут начислять штрафы и пени за просрочку платежей.