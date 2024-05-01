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    20:33, 30 Апрель 2024 | GMT +6

    Могут ли пролонгировать преференции для бизнеса, пострадавшего от паводков — ответ министра финансов РК

    такиев
    Фото: кадр из видео

    Министр финансов РК Мади Такиев рассказал о плане «Б» по восстановлению бизнеса после паводков, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В ходе телемарафона «Біз біргеміз» глава Минфина заявил, что у Правительства есть и план «Б» по восстановлению бизнеса и экономики после паводков.

    В ходе телемарафона ведущая спросила у Мади Такиева: «Вы сказали план «Б» существует. Если все-таки бизнес не встанет на ноги, не оправится за этот период — три месяца. Все-таки есть какой-то шанс, что эти преференции будут пролонгированы и кем будет приниматься это решение?»

    На что глава Минфина заявил, что Правительство контролирует ситуацию.

    «Сегодня Правительство в целом наблюдает ситуацию, контролируем эту ситуацию. По изменению ситуации мы можем откорректировать свои планы, поэтому посмотрим в дальнейшем через три месяца», — сказал Мади Такиев.

    Ранее сообщалось, что казахстанские банки второго уровня готовы предоставить отсрочки по кредитам для граждан, пострадавших от паводков.

    В Ассоциации финансистов Казахстана сообщили, что банки подтвердили готовность предоставить отсрочки с 1 апреля по 30 июня 2024 года в погашении займов физическим и юридическим лицам, отнесенным к категории пострадавших от паводков. Соответствующие списки формируются акиматами. Тем, кто в них войдет, не будут начислять штрафы и пени за просрочку платежей. 

    Теги:
    Минфин РК Бизнес Кредит Банки Телемарафон "Біз біргеміз" Паводки
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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