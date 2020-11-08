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Могут ли появиться вокруг Кокшетау блокпосты, ответил главный санврач города

8 Ноября 2020 03:00
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Могут ли появиться вокруг Кокшетау блокпосты, ответил главный санврач города

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Если Кокшетау окажется по регистрации коронавирусной инфекции в «красной» зоне, вокруг города будут установлены блокпосты. Об этом на брифинге рассказал главный санитарный врач областного центра Канат Искаков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Присутствующие на брифинге журналисты желали услышать ответ на вопрос: «Как должны измениться показатели, чтобы город перешел из «желтой» в «красную» зону?».

«В первую очередь, на это влияет ежесуточная регистрация заболевших, во-вторых, репродуктивное число, то есть сколько контактных заболевших от одного больного… По числу заболевших мы уже набрали обороты. Только за три дня ноября в Кокшетау уже 31 случай заболевания… Если мы окажемся в «красной» зоне, то будут установлены блокпосты», - ответил спикер.

Пока же вокруг областного центра установлены шесть санитарных постов, осуществляющих термометрию граждан и проверяющих, не контактные ли они, по специальной программе.

Всего на ноябрь в Кокшетау зарегистрировано 1489 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из которых 725 с симптомами и 764 – без симптомов. А только за октябрь было зарегистрировано 153 лабораторно подтвержденных случая COVID-19 и 13 случаев пневмонии.

С сожалением главный санврач озвучил печальную статистику: за октябрь в Кокшетау опасной инфекцией заболело 18 медработников. Среди них шестеро в многопрофильной областной больнице, четверо в городской поликлинике №1, четверо в областной фтизипульмонологии, а также по одному в центре психического здоровья, центре крови, детской областной больнице и городской многопрофильной больнице.

«С начала учебного года зарегистрировано 13 случаев КВИ среди школьников областного центра: два - в штатном режиме и 11 – среди находящихся на дистанционном обучении. По всем случаям обследованы 58 контактных, заболевших не выявлено… На сегодняшний день в Кокшетау действуют 156 очагов, из них домашних 48 и 97 организованных», - добавил К. Искаков.

Как было отмечено, более 330 штрафов на сумму более 24 млн тенге заплатили кокшетауцы по итогам проверок за весь период пандемии.

Ранее сообщалось, что с 7 ноября вокруг Кокшетау выставили санитарные посты.

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#Акмолинская область   #Минздрав РК   #Здравоохранение   #Безопасность   #Общество   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Оксана Матасова

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