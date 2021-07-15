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    19:01, 14 Июль 2021 | GMT +6

    Могут ли молодожены получить медотвод при планировании беременности

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Могут ли молодожены получить медотвод при планировании беременности, ответила эксперт, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В случае, если в ближайшие месяцы молодожены планируют зачать ребенка, могут ли они оба получить медотвод от прививки от коронавируса? Так как говорят, что после прививки какое-то время противопоказано зачатие ребенка», - спросили во время брифинга в СЦК.

    «Если молодожены планируют в ближайшее время иметь детей, им рекомендуется после вакцинации в течение одного месяца (21-28 дней) предохраняться от наступления беременности. Поэтому молодоженам рекомендуем получить прививку, чтобы они потом не заболели, тем более, чтобы будущая мама во время беременности была защищена. И в течение одного месяца предохраняться. Это, я думаю, не такой длительный срок», - пояснила руководитель управления эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями Министерства здравоохранения РК Роза Кожапова.

    Ранее эксперты ответили, что делать женщине, если она получила вакцину от коронавируса и узнала о беременности.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация
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