НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Могут ли молодожены получить медотвод при планировании беременности, ответила эксперт, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В случае, если в ближайшие месяцы молодожены планируют зачать ребенка, могут ли они оба получить медотвод от прививки от коронавируса? Так как говорят, что после прививки какое-то время противопоказано зачатие ребенка», - спросили во время брифинга в СЦК.

«Если молодожены планируют в ближайшее время иметь детей, им рекомендуется после вакцинации в течение одного месяца (21-28 дней) предохраняться от наступления беременности. Поэтому молодоженам рекомендуем получить прививку, чтобы они потом не заболели, тем более, чтобы будущая мама во время беременности была защищена. И в течение одного месяца предохраняться. Это, я думаю, не такой длительный срок», - пояснила руководитель управления эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями Министерства здравоохранения РК Роза Кожапова.

Ранее эксперты ответили, что делать женщине, если она получила вакцину от коронавируса и узнала о беременности.