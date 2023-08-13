Могут ли мигранты рассчитывать на медицинскую помощь в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам административной реформы Республики Казахстан», в частности внесены изменения и дополнения в Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (Кодекс) по внедрению вмененного медицинского страхования для иностранных граждан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

В Кодексе введено понятие «вмененное медицинское страхование», которое является видом медицинского страхования для иностранцев, временно пребывающих в Республике Казахстан, в соответствии с Законом Республики Казахстан «О миграции населения» и международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан, позволяющим им получать медицинские услуги на условиях, определенных в типовом договоре вмененного медицинского страхования.

В рамках этого внесены изменения и дополнения в приказы Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 августа 2021 года №ҚР ДСМ-90 «Об утверждении Правил оказания первичной медико-санитарной помощи», от 30 сентября 2011 года № 665 «Об утверждении Правил оказания иммигрантам медицинской помощи», от 13 ноября 2020 года №ҚР ДСМ-194/2020 «Об утверждении правил прикрепления физических лиц к организациям здравоохранения, оказывающим первичную медико-санитарную помощь».

Иностранцы, временно прибывшие в Республику Казахстан с целью осуществления трудовой деятельности получают медицинскую помощь в рамках ВМС по минимальному перечню медицинской помощи при вмененном медицинском страховании, такие как первичная медико-санитарная помощь, доврачебная медицинская помощь, а также специализированная медицинская помощь в стационарных условиях в экстренной форме.

Реализация проекта не предусматривает сокращение доходов или увеличение расходов республиканского и местных бюджетов.