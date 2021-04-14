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    13:07, 14 Апрель 2021 | GMT +6

    Могут ли клещи быть переносчиками коронавируса

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Академик клинической и фундаментальной медицины РК, профессор кафедры эпидемиологии КазНМУ им. Асфендиярова, профессор Казахского медицинского университета непрерывного образования Сакен Амиреев в ходе онлайн-брифинга рассказал, могут ли клещи быть носителями коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам эпидемиолога, вероятности, что коронавирус сможет передаваться через кровососущих насекомых, очень мала.

    «Активизация клещей началась в начале февраля, а пик активности обычно приходится на апрель-май месяц. Укус клеща опасен и может вызвать самые неприятные последствия. Насекомые, такие как комары и клещи, которые оживляются с наступлением тепла, не смогут участвовать в передаче возбудителя коронавирусной инфекции. Такой информации и научных доказательств нет»,- сказал Сакен Амиреев.

    В ходе брифинга эпидемиолог также ответил, может ли закончиться пандемия после массовой вакцинации.
    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Минздрав РК
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