Могут ли клещи быть переносчиками коронавируса

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Академик клинической и фундаментальной медицины РК, профессор кафедры эпидемиологии КазНМУ им. Асфендиярова, профессор Казахского медицинского университета непрерывного образования Сакен Амиреев в ходе онлайн-брифинга рассказал, могут ли клещи быть носителями коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам эпидемиолога, вероятности, что коронавирус сможет передаваться через кровососущих насекомых, очень мала.

«Активизация клещей началась в начале февраля, а пик активности обычно приходится на апрель-май месяц. Укус клеща опасен и может вызвать самые неприятные последствия. Насекомые, такие как комары и клещи, которые оживляются с наступлением тепла, не смогут участвовать в передаче возбудителя коронавирусной инфекции. Такой информации и научных доказательств нет»,- сказал Сакен Амиреев.