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Могут ли казахстанцы возвращаться в страну, не дожидаясь 30-дневного срока – ответ КНБ

Автор:  
Арайлым Мұрат
12 Февраля 2021, 12:24
Могут ли казахстанцы возвращаться в страну, не дожидаясь 30-дневного срока – ответ КНБ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Пограничной службе Комитета национальной безопасности РК пояснили, могут ли граждане Казахстана возвращаться в страну, не дожидаясь 30-дневного срока, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Граждане Республики Казахстан могут возвращаться в страну в любое время через любые пункты пропуска через государственные границы. Для иностранных граждан действуют ограничения на въезд в Республику Казахстан. Данные ограничения были приняты с учетом эпидемиологической ситуации», - пояснил подполковник Мундаш Муллуашев.

Пограничная служба Комитета национальной безопасности РК разъяснила гражданам правила пересечения границы в период пандемии. Таким образом, гражданин РК по любой цели поездки может выехать в иностранные государства из Казахстана один раз в 30 дней. Периодичность будет определяться при выезде из РК. После возвращения в страну следующий выезд будет возможен только по истечению 30 дней с момента въезда в РК.

Ранее на онлайн пресс-конференции министр здравоохранения РК сообщил о том, что Межведомственной комиссией по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории РК 2 февраля внесены изменения в порядок пересечения государственной границы Республики Казахстан.


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