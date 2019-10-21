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Могут ли казахстанцы устраиваться на работу в Южной Корее – комментарий МИД
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров прокомментировал сложности, с которыми столкнулась казахстанка в сеульском аэропорту, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«На прошлой неделе на одном из телеканалов показали сюжет, как одна женщина поехала якобы на лечение своей аллергии в Южную Корею и ее не пустили на территорию этой страны. Хотелось бы отметить, что изначально она обманным путем собиралась туда на нелегальную работу, потому что для въезда в Южную Корею на лечение она почему-то обратилось в агентство по трудоустройству. Она приводила доводы о том, что там у нее не было возможности оплатить за еду либо за какие-то другие услуги на территории аэропорта, говорит, что тенге не принимают», - сказал Айбек Смадияров на брифинге в ведомстве.
По его словам, такое явление вполне естественно. Более того, спикер подчеркнул, что двусторонним сотрудничеством между нашими странами не предусмотрено трудоустройство.
«Собираясь в другую страну, нужно брать с собой местную валюту либо международную валюту, которая ходит в той или иной стране, также изучить правила и законы той страны, а не голословно обвинять всех в своих приключениях. Безвизовый въезд в Южную Корею на 30 дней не предусматривает трудоустройство. Поэтому все отправляющие на трудоустройство в Корею казахстанские компании работают нелегально, без наличия лицензии на это. И вообще легальное трудоустройство казахстанцев в Южной Корее не предусмотрено», - отметил А. Смадияров.
Между тем, спикер сообщил, что возможность трудоустройства казахстанцев в Южной Корее рассматривается.
«Сейчас по поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева Правительство Казахстана совместно с Правительством Южной Кореи прорабатывает возможности сезонных работ для граждан Казахстана в рыбной и сельскохозяйственной отраслях этой страны. Все остальное является нарушением законодательств Южной Кореи и Казахстана», - заявил А. Смадияров.
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