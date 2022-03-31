НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Могут ли казахстанцы рассчитывать на компенсацию в случае затопления их домов? Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Понятно, что сейчас государство помогает тем гражданам, которые попадают в чрезвычайны ситуации. Для этого предусмотрен чрезвычайный резерв как в масштабах республиканского, так и местных исполнительных органов. Это резерв чрезвычайной ситуации и неотложных затрат. Поэтому соответственно в годовом бюджете у нас предусмотрены определенные суммы и населению будет оказана помощь за счет местных исполнительных органов. Если не будет хватать бюджета в местных исполнительных органах, соответственно, будут обращаться в республиканский бюджет. Сейчас во многих регионах будет объявляться режим ЧС районного характера. За счет местного бюджета будут выделяться средства на восстановление инфраструктуры, поврежденных кровель», - прокомментировал Юрий Ильин.

Что касается транспортного средства, по словам министра, обязательное условие - страховка.

«Если транспорт был застрахован в том числе от чрезвычайной ситуации, страховая компания постепенно будет выплачивать компенсацию. В преддверии дебатов в обществе все-таки нам со временем, может быть, понятно и экономически сложно, но нужно обсчитывать изменения в законодательстве, что нужно все-таки вводить страхование своего имущества. Когда имущество будет застраховано, не будет никаких проблем по получению компенсации от страховых компаний. На сегодняшний день предусмотрено официальным бюджетом вопросы финансирования на последствие ликвидаций ЧС. Если говорить о республиканском бюджете, эта сумма компенсации составляет около 7 млрд тенге в начале года. После того, как выделяются средства на ликвидацию последствий, решением республиканской бюджетной комиссии бюджет пополняется», - добавил Юрий Ильин.