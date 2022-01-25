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Могут ли казахстанцы прививаться от КВИ за рубежом – ответ Минздрава РК

25 Января 2022 17:57
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Могут ли казахстанцы прививаться от КВИ за рубежом – ответ Минздрава РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Признают ли в Казахстане паспорт вакцинации граждан, которые привились за рубежом, рассказала председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«С самых первых дней, когда была введена в целом ревакцинация против КВИ в Казахстане, мы говорим, что есть такое право у всех граждан: если они вакцинировались за рубежом, они могут приехать в Казахстан, показать свой паспорт вакцинации и тогда он будет отражен в наших информационных системах», - пояснила Айжан Есмагамбетова, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Ранее она сообщила, что компания «Pfizer» отказывает в поставке вакцины для прививок на платной основе.

«Минздравом действительно очень долгое время с компанией-поставщиком прорабатывался вопрос поставки вакцины «Pfizer» для вакцинации населения на платной основе. К сожалению, мы сегодня уже можем констатировать тот факт, что компания отказывает в поставке вакцины для вакцинации на платной основе», - сказала Айжан Есмагамбетова.


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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Серик Сабеков

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