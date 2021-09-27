Могут ли изменить возрастные параметры детей, подлежащих вакцинации в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Могут ли изменить возрастные параметры детей, подлежащих прививке вакциной Pfizer в Казахстане? На этот вопрос ответил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Поставка вакцины Pfizer планируется в четвертом квартале текущего года, как только графики будут выверены с компанией, мы точные даты конкретно предоставим. Что касается подлежащего населения вакцинации, а именно возрастной категории, во-первых, на данный момент регистрационное удостоверение и инструкция, которая заявлена компаний Pfizer в РК, это дети и подростки от 12 лет и старше, они могут быть привиты вакциной Pfizer, при этом только на добровольной основе и с согласия родителей», - сказал Алексей Цой.

Он также рассказал о возможном изменении параметров по возрасту подлежащих вакцинации детей.

«Что касается изменения возраста, сейчас как только данные исследования будут утверждены регуляторами стран, где проводились эти клинические исследования, мы получим официальные рекомендации, возможно, мы тоже данные подходы рассмотрим. На данный момент, согласно регистрационному удостоверению, действует разрешение на получение вакцины детей в возрасте от 12 лет и старше», - пояснил Алексей Цой.