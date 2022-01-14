Могут ли досрочно снять режим ЧП в Актюбинской области, рассказал аким региона

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня аким Актюбинской области Ондасын Уразалин в ходе пресс-конференции с журналистами рассказал о возможном досрочном снятии режима ЧП в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Режим ЧП был введен Главой государства. Я выступил с ходатайством о том, чтобы снять режим ЧП и обеспечить свободный проезд. Для многих режим ЧП доставляет много неудобств, для граждан, малого и среднего бизнеса, акимата. Это неудобства для общественного транспорта, автолюбителей. Я надеюсь, что руководство страны меня поддержит», - сказал аким области.

Однако при этом сохранится патрулирование улиц.

«Патрулирование при этом сохранится. Сохранится особый режим несения службы, полиция усилит патрулирование на улицах. Я хотел бы, чтобы мы быстрее восстановили привычный ритм жизни, общественный транспорт нормально циркулировал», - добавил аким.

Как известно, в Актобе оцеплена территория перед областным акиматом до центрального стадиона, общественный транспорт, курсировавший по центральному проспекту, был пущен через второстепенные улицы.

Если режим ЧП в Актюбинской области снимут, то соответственно будет отменен комендантский час.