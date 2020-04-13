Могут ли декретницы получить соцвыплату 42 500 тенге - Минтруда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов дал разъяснения касательно назначения выплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) в связи с потерей дохода в период чрезвычайного положения женщинам, находящимся в декретном отпуске по уходу за ребенком, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

«У нас нет для декретниц отдельной категории. Это тоже граждане либо работавшие, либо не работавшие, либо занимавшиеся предпринимательской деятельностью официально или неофициально. Если ребенку менее 1 года, независимо от того, работала женщина или нет, государство выплачивает пособие по уходу за ребенком. А после достижения ребенком возраста 1 года можно говорить о назначении выплаты 42 500 тенге. Например, если ребенку уже больше 1 года и женщина не может выйти на работу в свою компанию, так как сейчас работы нет, а работодатель за нее не делал соцотчислений, потому что уже больше года она сидит с ребенком. Если, находясь в декретном отпуске, женщина чем-то занималась неофициально, например, дома шила, пекла на продажу и т.д., и в связи с ЧП потеряла доходы, ей разрешается зарегистрировать себя как самозанятую, заплатив ЕСП, и на следующий день податьзаявление на соцвыплату», – сказал Биржан Нурымбетов на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК.

При этом он подчеркнул, что женщины, вышедшие в декретный отпуск с государственной службы, не могут подать заявление на назначение соцвыплаты из ГФСС.

«Есть вопрос по госслужащим, которые сидят в декрете. В целом, по госслужбе и в госорганизациях в связи с ЧП деятельность не ограничивалась. По поручению Президента порядка 80% работают удаленно и получают зарплату. Декретницы сидят дома, если бы не было ЧП, вы бы также оставались в декретном отпуске. Но, в соответствии с Трудовым кодексом, вы можете выйти на работу и государственный орган вас снова должен принять, дать вам удаленную работу и платить зарплату. Мы сделали обращение ко всем государственным органам, чтобы они позаботились о своих работниках, находящихся на декрете, в части получения доходов. Либо вернули их на работу, либо оказали помощь материально», – добавил министр.

Как сообщалось ранее, выступая на брифинге, Биржан Нурымбетов подчеркнул, что все граждане, подающие заявление на соцвыплату из ГФСС, несут ответственность за достоверность предоставляемых данных.

«При подаче заявления внизу есть запись, возле которой вы должны поставить галочку, тем самым вы подтверждаете, что имели доходы до ЧП, потеряли их, и несете за это ответственность. Если же вы до ЧП не зарабатывали никаких денег, не работали официально или неофициально, то эта выплата для вас не предусмотрена», – сказал глава МТСЗН.

Напомним, в соответствии с действующими Правилами социальная выплата из ГФСС на случай потери дохода в связи с ограничениями деятельности на период действия ЧП в размере 42 500 тенге на человека в месяц осуществляется следующим категориям:

– работникам субъектов малого и среднего предпринимательства, находящимся в отпуске без сохранения заработной платы;

– работникам субъектов крупного предпринимательства, осуществляющим деятельность в населенных пунктах, где введен карантин, находящимся в отпуске без сохранения заработной платы;

– работникам некоммерческих юридических лиц, находящимся в отпуске без сохранения заработной платы, кроме государственных;

– индивидуальным предпринимателям;

– лицам, занимающимся частной практикой (нотариус, частный судебный исполнитель, адвокат, профессиональный медиатор);

– физическим лицам, являющимся плательщиками единого совокупного платежа;

– физическим лицам, получающим доходы по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), за которых налоговыми агентами уплачены обязательные пенсионные взносы.