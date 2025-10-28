Могла остаться в живых: мать погибшей в авиакатастрофе с BekAir заявила об отсутствии медпомощи

28 октября 2025 года в ходе судебного заседения были заслушаны показания Жанаткул Жалмагамбетовой, мамы журналистки Даны Кругловой, погибшей в авиакатстрофе.

Женщина считает, что Дана могла бы выжить, если бы ей своевременно оказали медицинскую помощь.

— У нее было шоковое состояние и переломы. А сразу помощь не оказали. Скорой помощи не было. Так говорят коллеги ее, люди, которые были знакомы. Она могла остаться жива. Ее показывали по телевизору ее коллеги, в списке сперва моей дочки не было. Вообще полностью списков не было. И в конце уже появилась Дана в списке, что она погибла. Мне позвонили и сказали, что Дана погибла. Я не помню, кто-то из журналистов, ее коллеги или кто, я не поняла. Вот так мы узнали, что дочка погибла. Но ее коллеги говорят, что она полтора часа была жива, даже около двух.… Где наша медицина? Почему ей не оказали помощь? Она стольким людям помогла, 200 человек пишут, говорят, она нам помогла. Больным детям помогала. Я не могу ходить по врачам, даже в магазин не могу пойти, — заключила Жанаткул Жалмагамбетова.

Вспоминая день катастрофы, Жанаткул отметила, что узнала о трагедии из новостей по ТВ. А уже после трагедии горя не выдержало сердце отца Даны и он скончался.

— Отец тоже не выдержал. Умер, у него был инсульт, инфаркт. А сейчас мне на сердце надо делать операцию. Я одна осталась. Дочка летала между Астаной и Алматы, у нее здесь коллеги-журналисты, у нее работа была и там, и здесь. И вот она обещала, говорит, «мама, я перееду в Астану, буду рядом с тобой», — отметила потерпевшая, добавив, что сейчас уже не помнит о своем гражданском иске в 1,3 млрд тенге, который был заявлен в рамках уголовного дела, так как в тот момент она и вся семья находились в шоковом состоянии из-за случившегося горя.

Напомним, 27 декабря 2019 года самолет авиакомпании Bek Air, следовавший рейсом Алматы — Нур-Султан, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Погибли 12 человек, пострадали 69. Два человека скончались в первые два часа по прибытию в клинику. Остальные 19 человек выписаны на амбулаторное лечение.

Уголовное дело рассматривали в отношении пятерых экс-чиновников: Рустама Турысбекова, Жараса Машимбаева, Берика Абдуллаева, Медеу Калыбекова, Кайрата Алтынбекулы, а также риелтора Нурайым Алданиш. Троим дали по 3 года ограничения свободы, остальных приговорили к срокам от 2,5 до 4 лет лишения свободы. С хронологией происшествия можно ознакомиться здесь.