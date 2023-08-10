Могилу учителя Абая Риза-ат-дина ибн Уалида нашли в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Историк Мадияр Насыров нашел могилу учителя Абая Риза-ат-дина ибн Уалида на старом мусульманском кладбище в городе Семее. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».



На территории музея находится медресе, которое называют медресе Ахмета – Ризы. Абай учился в этом медресе с 1855 по 1859 годы. Как сообщила корреспонденту Казинформа заместитель директора Государственного историко-культурного и литературно-мемориального заповедника – музея Абая «Жидебай-Бөрілі» Мейрамгуль Кайрамбаева, Ахмет и Риза оказались разными людьми. Место погребения одного из них Риза-ат-дина ибн Уалида - учителя Абая, нашли в Семее. Старинное мусульманское кладбище находится на вершине на правом берегу реки Иртыш межу Татарским краем и поселком Восточным. Его территория составляет 170 000 квадратных метров.

Как рассказал корреспонденту Казинформа Мадияр Насыров, Риза-ат-дин ибн Уалид умер в 1876 году. Учёный отметил, что Риза-ат-дин ибн Уалид был одним из учителей Абая. По записям другого учителя из этого медресе Ахметуали хазрета, у Ризы-ат-дина было очень много учеников. Ахметуали хазрет жил в 1883-1902 годы.

Медресе Ахмета Ризы в то время было одной из самых передовых религиозных школ в стране и одним из крупнейших учебных заведений города.

Здание построено из дерева и имеет фундамент. Накануне 150-летия великого поэта (1992-1993 гг.) мечеть-медресе Ахмета Ризы была перенесена на пересечение улиц М. Дулатова и К. Мухамедханова, реконструирована и построен минарет. В 2020 году мечеть-медресе была капитально отреставрирована.